Agenda cultural

Danza

Taller

Movimiento e improvisación se dan cita en el taller Expansión, en el marco del festival Rambla. Concurra hoy de 9:00 a 11:00 a la Escuela Nacional de Danza, 3a. avenida 3-43, zona 1. Admisión gratuita.

En el parque

La 5a. edición de Rambla ofrece un espectáculo de danza para todo público, hoy a las 16:00 en el Parque Enrique Gómez Carrillo, 6a. avenida entre 14 y 15 calle, zona 1. Ningún costo.

Inspiración literaria

El mito, la obra y la vida de la poeta guatemalteca Isabel de los Ángeles Ruano queda plasmado A la orilla del tiempo. Este montaje de danza y circo, dirigido por Ileana Ortega, se presenta hoy a las 19:30 en la Alianza Francesa, 5a. calle 10-55, zona 13, Finca La Aurora. Admisión Q30.

Cine

Ibermedia

Como parte del ciclo de cine Ibermedia 20 años, descubra los Relatos salvajes, de Daniel Szifrón. Vea esta cinta, nominada a los Óscar 2015 como mejor película en habla no inglesa, hoy a las 16:00 en el Centro Cultural de España, 6a. avenida 11-02, zona 1. Sin costo.

Música

Grande éxitos

La agrupación My name is one le pone ritmo al Convivo del siglo. Escúchelos hoy desde las 19:30 en Saúl L’Osteria, 4a. avenida 10-41, zona 10. Admisión por consumo.

Miscelánea

Conversatorio

La intersección entre discapacidad y LGBTIQ es explorada en el 8o. volumen del conversatorio Pieles, a cargo de Cristina Chavarría. Asista hoy a las 19:00 al Centro Cultural de España, 6a. avenida 11-02, zona 1. Entrada libre.