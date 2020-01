Activan plan para asistir a migrantes hondureños

Gobierno protege derechos humanos de hombres, mujeres y menores.

El Plan Institucional de Actuación de Salud Pública para Eventos Masivos de Migración Internacional Irregular activó el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, derivado de la reciente movilización masiva de hondureños en Guatemala, lo cual ha permitido atender a 285 personas.

El presidente Alejandro Giammattei indicó que “el Ejército ha sido desplegado y se ha iniciado un protocolo para garantizar su retorno a su país de origen”, y agregó que no se ha permitido el ingreso de menores no acompañados y el de los migrantes que no porten sus documentos.

Para verificar el trabajo conjunto que efectúan las instituciones, el vicepresidente Guillermo Castillo, junto con el embajador de Estados Unidos acreditado en Guatemala, Luis Arreaga, visitaron el fin de semana la Aduana Agua Caliente Guatemala-Honduras.

El viernes, Castillo se reunió con representantes de instituciones de gobiernos, embajadas acreditadas en el país y organismos internacionales para coordinar acciones y vigilar que se brinde asistencia humanitaria a las caravanas de migrantes.

“Se busca darle todo el respaldo a los hermanos migrantes que esperan llegar a los Estados Unidos para solicitar asilo político. El paso de los hondureños por nuestro país y México es una odisea llena de peligros, y como es sabido algunos pierden hasta la vida en su peligrosa travesía”, remarcó el vicemandatario.

La Vicepresidencia aborda el tema de los migrantes, respetando los acuerdos como el CA-4, lo que no garantiza que eso les permitirá pasar la frontera mexicana. El Gobierno guatemalteco busca frenar el ingreso de menores que viajan con adultos que no son sus familiares.

Asistencia sanitaria

Personal del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha brindado asistencia médica a los migrantes. Los problemas de salud más frecuentes que han sido tratados son resfriado común, mialgia (dolor muscular), dolor de cabeza, enfermedades estomacales, hipertensión, infección de vías urinarias, amigdalitis y lesiones accidentales.

Dicho Plan busca disminuir el impacto de los eventos adversos a la salud por medio de acciones preventivas. Además, se instaló una Clínica Móvil en Tecún Umán, en Ayutla, San Marcos, la cual esta dotada de material quirúrgico, medicamentos y personal médico.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación verifica que todos los niños, niñas y adolescentes viajen debidamente documentados y con sus familiares, mientras que la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas entrega material informativo que los previene de cualquier ilícito.