Acisclo Valladares Molina

Verdaderamente impresionante la lectura ( lo hubiera sido en vidapero más aún, cuando ya muerta)de la última columna de Ileana Alamilla publicada ayer en Prensa Libre y escrito por la abogada y periodista –mujer, esposa y madre– poco antes de morir y que siendo varios sus legados, pienso que sintetiza las experiencias de su vida pública y que –por mucho– tal vez intuyera la vecindad de la muerte, es el más importante de todos y que si bien el llamado que realiza en esta se dirige a medios de comunicación y periodistas, a todos nos incumbe y constituye un llamado a la unidad y un legado para todos.

Leo su columna cuando su cuerpo se encuentra ya en capilla ardiente y, así, al peso de su pluma, suma el testimonio de la muerte, “Se perfila, por lo tanto” (esto es lo que nos comparte Ileana Alamilla en esa última columna) “un año con altos niveles de confrontación social y política, haciéndose indispensable que los medios y los periodistas asumamos con entereza nuestra responsabilidad de contribuir a que el país avance, sin repliegues, en la senda de la lucha por la justicia, pero que al mismo tiempo no seamos los atizafuegos que quemen los lazos que deben tejerse para buscar acuerdos entre todos, superando las calificaciones de demonios y ángeles que ahora prevalecen de manera incremental.”

Luchadora sin tregua, en pro de las causas que le parecieron justas

–en sus manos, en su momento, fundadora, CERIGUA, la agencia de noticias (momentos más álgidos y finales del conflicto armado) y ya, en democracia, abogada de CODECA, firme en sus convicciones

–refleja en última columna la comprensión por todos a que hubo de llevarla finalmente su humanismo– a años luz ya de los maniqueísmos absurdos que nos han consumido y que nos siguen consumiendo (la división entre los buenos y los malos, categorías humanas que no existen) y –así– plena de sabiduría si alguna vez había caído en el error, nos hace el terminante llamado para que avancemos –sin paso atrás alguno– en la lucha por la justicia (no es justicia absolver culpables y condenar inocentes), ni exhibir mediáticamente como culpables –privados de sus derechos y tratados como tales– a quienes podrían no llegar a serlo y que son inocentes (tal el mandato constitucional expreso) en tanto no exista una condena, y muchísimo menos reducir la lucha por la justicia a los asuntos judiciales, teniéndose que incluir en esa lucha –necesariamente– cuanto sea preciso para vencer la ignorancia y la pobreza y las estructuras de inequidad que en una u otra forma las determinan e impiden que llegue a ser Guatemala, nuestra patria, la de todos pero que (¡Claro que existen peros!) no seamos –so pretexto de esa lucha– los atiza fuegos que quemen los lazos que deben de tejerse para buscar acuerdos entre todos, superando las calificaciones de demonios y ángeles ¡Qué terrible error en nuestra historia! que prevalecen ahora y se incrementan.

No tuve ocasión de hablar con Ileana Alamilla sobre la necesaria reforma del artículo 157 y compartir con ella que con esa reforma se hará posible esa la patria distinta, comprometida con la justicia y en la que todos –sin excepción– cabemos: El problema no son los diputados –ni ángeles ni demonios– sino la forma de elegirlos y a un extremo tal que, si no cambia esa forma de elegirles, nos seguiremos condenando a la repetición de lo mismo. Debe lograrse la comunión que debe existir entre electos y electores, imposible con el listado nacional de diputados y los distritos inmensos ¡Nadie sabe quién es su diputado! monopolizado por los partidos políticos la postulación de candidatos, las campañas largas y caras, fórmulas extrañas –incomprensibles para el elector– de adjudicar los cargos, demasiado largo el mandato para las actuales circunstancias y suplentes con su tráfico de influencias. Si sólo el pueblo hace libre al pueblo, libre será si logra instalarse en el Congreso, el presupuesto en sus manos, la formulación de las leyes y la toma de las más importantes decisiones nacionales: Los distritos pequeños, a través de sus diputados, situarán al pueblo en el Congreso, a las poblaciones indígens y a los migrantes.

Termino esta columna cuando los restos de Ileana Alamilla, aún en velación, “cerrará los ojos y se quedará velando…” Su mejor legado, su última columna. En esta –su síntesis– final.