Acisclo Valladares Molina

Porque, en efecto, tan sólo se precisa de la reforma de uno, del artículo 157 (artículo 157 de la Constitución) para que cambie la forma de elegir a los diputados que integran el Congreso la única forma de que el Congreso cambie (integrado el Congreso por diputados electos de una forma distinta) y –por ende– estando en manos del Congreso prácticamente todo: el presupuesto, las leyes y las más importantes decisiones nacionales, la única forma de que en todo esto pueda haber un cambio. Uno sólo, porque si difícil será que nos pongamos de acuerdo –que lleguemos a consenso sobre uno– bastante más difícil habría de ser que lo lográramos sobre varios siendo el mejor de los ejemplos al respeto lo que ocurrió con la reforma constitucional de 1999, aprobada por el Congreso pero rechazada por el pueblo.

La razón fundamental de ese rechazo fue que eran tantos los artículos que se quisieron reformar que era difícil comprender lo que se estaba reformando y los efectos que tendría. El ciudadano, en aquella consulta, podía estar de acuerdo con algunas partes de la misma pero no con el resto y esto fue lo que llevó al resultado final que se diera: que el pueblo no ratificara lo que había aprobado el Congreso. La reforma hecha en 1994, contrariamente a lo que habría de ocurrir con la intentada en 1999, sí fue ratificada por el pueblo pero, al igual que en la otra, fueron tantos los artículos reformados que difícilmente podía saberse las consecuencias de lo reformado y, así, por ejemplo, se coló literalmente el artículo a costa de la población y el desarrollo vino a ser el agosto de nuestros bancos, el Estado endeudado con la banca privada a altas tasa de interés y esta–haragana– todos caeríamos en la tentación –prefiriendo cuanto papel sea emitido por el Estado–como los bonos que correr los riesgos propios de prestarle a empresarios y consumidores –en otras palabras– a la economía real.

La reforma de 1994 también la ocurrencia de se elija todos los años al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, la mejor forma de politizar a todos los Magistrados. En todo caso, de aquella reforma cuyo lema era la sustitución de los malos por los “buenos”. ¿Cuál, la diferencia (ya puestos a evaluar los resultados) entre los supuesto “buenos” y “los malos”? Todo volvió a caer exactamente en lo mismo porque dejó sin tocarse el 157 y, en consecuencia, la forma de elegir a los diputados, forma que, llegue quien llegue al Congreso, determina su comportamiento y resultados. ¿Qué no? Pues bien: a las pruebas me remito.

Si reformamos un solo artículo sabremos exactamente de qué se trata la reforma y podremos discutirla y mejorarla hasta llegar a su aprobación con pleno conocimiento de lo que hacemos y de los efectos que tendrá. Podremos discutir, así, si es conveniente o no que se inscriba como candidato a diputados todo aquel que quiera hacerlo, sin necesidad de que le postule un partido político. Las ventajas y desventajas de una apertura de participación hasta este extremo. ¿158 los distritos? ¿por qué no, menos? ¿Por qué no, más? Suficientemente pequeños los distritos pequeños teniendo más o menos sesenta mil votantes cada distrito? ¿Reelección o no reelección de diputados? ¿Qué aliciente para el buen trabajo si la elección no se permite? ¿Reelección ilimitada o limitada a dos, tres o más veces? ¿Suplentes o no suplentes? ¿Duración de la campaña? ¿Techo para la campaña? ¿Suprimir listado nacional, la esencia de la reforma? ¿Ventajas y desventajas de su supresión? ¿Suprimir todo listado? ¿Dos años de mandato? ¿Demasiado corto? Ventajas y desventajas de un mandato de dos años.

¿Un diputado por distrito, esencia –también– del sistema? ¿Reintegro al candidato ganador de sus gastos de campaña? Mucho es lo que habrá de discutirse sobre la reforma de este solo artículo y muchas serán las ideas que puedan mejorarlo como también nos será más fácil defenderle de tergiversaciones y “vacunas”.

Si discutimos un solo artículo no habrá lugar a confusiones, sabremos qué es lo que votamos y sabremos los efectos que habrá de tener lo que hagamos. Es necesario reformar el 157 y la reforma debe circunscribirse a este solo artículo para evitar cualquier tipo de “sorpresas” y será una vez integrado el Congreso de forma distinta que pueda reformarse –para bien– en íntima comunión con los representados todo cuanto deba reformarse.