Acisclo Valladares Molina

El sistema electoral de los distritos pequeños implica la supresión del listadonacional de diputados, listado que solamente puede suprimirse si se reforma el artículo 157 de la Constitución, el artículo constitucional que lo establece. Loable –si de buena– es que se quieran hacer reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos pero el caso es que ninguna reforma de esta ley podría suprimir el listado nacional de diputados y, en consecuencia, hágasele lo que se le haga, el 25 por ciento de los diputados seguiría siendo electo de esta forma y seguiría el elector sin saber quién es SU diputado.

Quien diga que se puede suprimir el listado nacional de diputados haciendo reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos miente puesto que siendo el artículo 157 de la Constitución, el artículo constitucional que lo establece, no puede la Ley Electoral y de Partidos Políticos contradecirlo ni tergiversarlo, siendo la única forma de suprimir el listado, en consecuencia, la reforma de la propia Constitución –artículo 157– y no de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Los diputados “nacionales” (los diputados electos por listado nacional ) nos representan supuestamente a todos, la mejor forma de que a ninguno representen. ¿Sabe Usted quien es su diputado? ¿Sabe algún guatemalteco quién es SU diputado nacional? ¿Y, si no lo sabemos, pretendemos –así– estar representados? ¡Por favor! El artículo 157, además de establecer el listado nacional de diputados, establece que cada departamento de la Republica constituye un distrito electoral con excepción del Departamento de Guatemala que constituye dos, el del municipio de Guatemala y el de los restantes municipios, distritos todos inmensos que lleva a que en cada uno de ellos –salvo el del departamento de El Progreso– se vote también por listados, en el caso del distrito de los municipios del departamento de Guatemala, tan grande su listado, como el listado nacional. Si no se reforma el artículo 157 de la Constitución no se puede alterar que cada departamento constituya un distrito y el de Guatemala, dos, (Distritos todos inmensos que llevan a la misma desconexión que determina el listado nacional entre electos y electores) y por más piruetas que se haga en la Ley Electoral y de Partidos Políticos los distritos electorales seguirán siendo inmensos, los establecidos por el artículo 157 de la Constitución. ¿Quién es SU diputado? ¿Quién es SU diputado distrital? Quien diga que sin reformar el artículo 157 se pueden suprimir los distritos electorales inmensos y establecer distritos electorales pequeños, miente. Nuestros legisladores conscientes de la imposibilidad de hacerlo –sin reformar el 157– han tenido la idea de establecer “sub distritos”, figura no contemplada por la Constitución y que, como todos los atajos a la ley, podría no tener los resultados que se buscan, amén de la posible inconstitucionalidad de lo propuesto.

La reforma del 157, pese a tratarse de la reforma de un solo artículo constituye una reforma integral y no parche alguno u ocurrencia y

–así– la reforma incluye 1) La supresión del listado nacional de diputados, 2) El establecimiento de 158 distritos electorales pequeños, incluidos los de migrantes, en los que cada distrito elige un solo diputado y, en consecuencia, gana la elección el candidato que obtiene más votos, sin fórmulas raras, 3) Se reduce a dos años el período de los diputados, 4) Se eliminan los suplemente (nido de tráfico de influencias) 5) Se inscribe como candidato quien quiere hacerlo, sin necesidad de que le postule un partido político y 6) la campaña electoral para elegir diputados se hace más corta y más barata. Si se quiere la supresión del listado nacional de diputados y que tengamos distritos electorales pequeños en los que gane quien obtenga más votos (si quiere saber el ciudadano quien es SU diputado) tiene que reformarse –necesariamente– el artículo 157 de la Constitución. Sólo reformando el artículo 157 de la Constitución puede establecerse el sistema electoral de los distritos pequeños y por eso es que tiene que reformarse este artículo. Las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos –loables– si de buena fe no podrían llegar al fondo de este tema: la supresión del listado nacional y hacer pequeños los distritos electorales; Acercar a los electores al electo y, así, a la formulación del presupuesto y de las Leyes.