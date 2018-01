Acisclo Valladares Molina

Fue bajo la presidencia de nuestro compatriota, Jorge García Granados. Representante Permanente de Guatemala ante la Organización, que el Comité Especial designado en 1947 por la Asamblea General (Plenaria) de la Organización de las Naciones Unidas desarrolló su trabajo para proponer la solución que permitiera la convivencia pacífica de judíos y árabes en la región de Palestina cuando estaba a punto de concluir el mandato de administración que ejercitaba el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y que le había sido conferido por la Sociedad de las Naciones –entidad antecesora de la Organización de las Naciones Unidas– como consecuencia de la derrota y desintegración del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial.

El citado Comité, integrado por once países, ninguno de estos árabe, tuvo la participación de Irán, Estado musulmán –no árabe– habiendo propuesto a la Asamblea la solución política que finalmente se adoptara, el establecimiento en Palestina de dos Estados distintos, uno judío y otro árabe, incluyéndose como parte de la solución propuesta que Jerusalén quedase bajo administración Internacional dado su trascendental significado no sólo para judíos y árabes sino también para cristianos,(Irán, India y Yugoslavia habían promovido, dentro del Comité, una opción distinta, la de un solo Estado –federal– que estuviese integrado por ambos pueblos). La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó lo propuesto por el Comité Especial a través de la resolución 181 pero sigue siendo su debida ejecución, hasta la fecha, una tarea pendiente (la resolución no contemplaba ninguna disposición para ejecutar el plan propuesto).

En Jesusalén se encuentra el Knéset, Parlamento del Estado de Israel, así como la sede del Gobierno, la residencia y oficinas del Jefe de Estado (Presidente del Estado de Israel) y la Corte Suprema de Justicia –en otras palabras– las instituciones que, en cualquier Estado, se encuentran en su capital.

Existen Estados, como la República de Sudáfrica –extrañas excepciones– que no tienen todas sus instituciones principales en una sola ciudad y, así, por ejemplo, se encuentra en Pretoria la sede del Gobierno en tanto que en Ciudad del Cabo, el Parlamento y en Blonfontain, la Corte Suprema de justicia; En Johannesburgo, la de Constitucionalidad. Reconocer a Jerusalén como capital del Estado de Israel no constituye, en consecuencia, sino el reconocimiento de lo que es, situadas en esta, como lo están, todas las instituciones del Estado que caracterizan a una capital y proclamada, así, como capital del Estado, por el Estado de Israel, Estado que es el receptor de nuestra Misión diplomática. Guatemala –no nos apreciamos en lo que somos– no es, en absoluto, un país pequeño. Su voz es una voz legítima y sus decisiones, decisiones soberanas. A través de Jorge García Granados supo en 1947 trazar el camino y es este un camino que aún se recorre.

Dos estados, con fronteras seguras, y reconocidos y garantizados por todos, lo que no se ha alcanzado. Si, alcanzado, ¿Jerusalén bajo administración internacional? El anuncio de que se haría un boicot en contra de las exportaciones del cardamomo de Guatemala (Guatemala el primer exportador mundial de cardamomo) como consecuencia de nuestra decisión soberana de respaldar el reconocimiento de Jerusalén como capital del Estado de Israel y –su consecuencia lógica– de trasladar a Jerusalén nuestra Misión Diplomática, infringe el Derecho Internacional puesto que se encuentra prohibido (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO) el uso de los alimentos como un instrumento (como un arma)de presión política. Por ignorancia o por malicia, hubo muchos que lloriqueaban entre nosotros, por los efectos que podría tener un bloqueo en contra de nuestras exportaciones de cardamomo, olvidados de que tal bloqueo –al igual que el bloqueo comercial contra Cuba– sería ilegal: No pueden usarse los alimentos como instrumento –arma– de presión política, nuestro cardamomo; potasio, proteínas, calorías, calcio, vitaminas B6 y C, hierro, magnesio, etc.

Ya va siendo hora de que sepamos lo que es la Ley y que sepamos velar porque se cumpla y exigir su cumplimiento; Nuestras decisiones soberanas se hacen respetar, con la Ley en la mano y es precisamente así cómo se deben defender nuestros principios e intereses (no con lloriqueos maliciosos o ignorantes). También –en lo internacional– es bueno saberlo la Ley, es la Ley.