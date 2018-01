Acisclo Valladares Molina

Todavía queda lo que resta de este miércoles, mañana jueves, pasado

mañana viernes y los próximos sábado 13 y domingo 14 –el domingo hasta las 12 de la noche– para que todos aquellos que aún no se encuentren empadronados acudan a hacerlo a las sedes municipales y departamentales del Registro de Ciudadanos si es su intención ejercer el voto en la Consulta Popular que será celebrada el domingo 15 de abril.

El plazo último para empadronarse fue fijado por el Tribunal Supremo Electoral, entidad rectora de nuestros procesos electorales institución que dispuso que solamente podrán votar en la Consulta convocada los ciudadanos que se encuentren empadronados hasta el límite de la fecha y hora señalados.

En materia electoral –una vez convocado un proceso– todos los días horas son hábiles y –consecuente con esta norma– la inscripción podrá hacerse hasta el límite de las doce de la noche del próximo domingo 14 de enero en todas las Delegaciones Departamentales, en la sede del Tribunal Supremo Electora, zona 2 y en el DICEP, 14 av. 3-80, zona 12 de esta ciudad.

Los ciudadanos que no se encuentren empadronados podrán seguirlo haciendo después de la fecha y hora indicados, pero ya no podrán votar en la Consulta del domingo 15 de abril. Quedarán empadronados para eventos electorales sucesivos y, aunque ya no puedan hacerlo en esta Consulta, bueno será que lo hagan para no dejar las cosas al tiempo, mala costumbre que existe entre nosotros.

Las personas que ya se encuentren empadronadas, si lo desean, podrán actualizar sus datos –básicamente el que se refiere al lugar de residencia– actualización que les permitirá acudir a una mesa electoral que se encuentre lo más próxima posible al lugar en que residen.

La razón de que se cierre el padrón electoral (quien no figure en el padrón no podrá hacer uso de su derecho de voto) es estrictamente técnica y, conforme lo técnico mejore es posible que, en el futuro, no sea necesario que se cierre con tanta anticipación o, incluso, que no se cierre.

Todos los ciudadanos empadronados hasta el límite de la fecha y hora citados figurarán en el padrón pero las autoridades electorales aún habrán de depurarlo puesto que no todos los ciudadanos que se encuentren empadronados hasta el límite fijado –doce de la noche del próximo domingo 14 de enero– podrán votar en la Consulta convocada, quedando excluidos de este derecho los integrantes del Ejército y de los Cuerpos Policiales, en servicio activo y personas en comisión militar, así como aquellos que estuvieren suspendidos en el ejercicio de sus derechos ciudadanos (caso de de las condenas penales, por ejemplo) o que hubieren perdido su ciudadanía.

La Ley es la Ley y, en tanto esta conserve su vigencia, nos guste o no, debe cumplirse.

Pienso que deberían poder votar los miembros del ejército y de la policía y máxime, en casos como el de esta Consulta ajena de lo político partidario y en la que están en juego los derechos territoriales, insulares y marítimos de Guatemala, pero la ley no lo permite y, en tanto vigente, debemos cumplirla.

Nadie está obligado a votar ya que el derecho de voto puede o no ejercitarse –primera opción del elector– sin que exista sanción alguna por no hacerlo (antes no era tan sólo un derecho, sino también una obligación). Lo que será decidido el domingo 15 de abril es si ponemos –o no– en manos de la Corte Internacional de Justicia –la decisión de cualquier reclamo territorial, insular y marítimo de nuestra parte contra Belice– solución que es definitiva en este asunto puesto que, una vez puesto en sus manos, habríamos de estar a su sentencia, nos sea favorable o no, decisión que también habrá de tomar el pueblo de Belice en la idéntica Consulta que sus autoridades habrán de convocar.

Si no se encuentra Usted empadronado y quiere que su voz se escuche en esta decisión trascendental –todo voto cuenta y todo voto importa– no olvide que le queda poco tiempo para hacerlo: El empadronamiento concluye a las doce de la noche del domingo 14 de enero ¡El próximo domingo!