Acisclo Valladares Molina

Nos encontramos a 97 días del próximo domingo 15 de abril, fecha decidida por el Tribunal Supremo Electoral para que se celebre entre nosotros una importante Consulta Popular, Consulta en la cual –con nuestro voto– decidiremos si someternos o no a la Corte Internacional de Justicia para que esta conozca –y resuelva– sobre cualquier reclamo territorial, insular o marítimo que decidamos formular contra Belice –decisión esta, la que tomemos este domingo 15 de abril– que de ser la de someter el asunto a la citada Corte tiene el carácter de solución definitiva puesto que una vez tomada habremos de estar –tal y como ocurre en cualquier clase de juicio– a la sentencia que dicte el tribunal.

Una decisión igual habrá de someterse a la consideración del pueblo de Belice cuando sus autoridades se lo consulten con idéntica pregunta. Si nuestra respuesta es positiva y lo es también la de Belice, una vez depositados los instrumentos respectivos en la Secretaría de la Corte, tendremos un año para presentar nuestro reclamo. Bueno es saber que nada de misterioso tiene un juicio ante la Corte Internacional de Justicia y que pese a la diferente terminología que se emplea (memoria, por ejemplo, en vez de demanda; contra memoria, en lugar de contestación de la demanda; réplica y dúplica, etc., se trata de un juicio, como todos los juicios. La decisión que tomemos el domingo 15 de abril es una decisión trascendental y definitiva tal y como lo será la decisión que, en su momento, tome el pueblo de Belice, trascendencia que nos obliga a una profunda reflexión sobre elvoto que emitamos: si marcamos el SÍ en la papeleta estaremos decidiendo acudir al tribunal y, si marcamos el NO, habremos decidido lo contrario.

Las consecuencias del NO son fáciles de explicar: Dejar las cosas como están, sin resolverlas. Las del SI, permitir que nuestro reclamo sea conocido y resuelto por la Corte, oídos nuestros argumentos y los argumentos de Belice, recibidas nuestras pruebas y las suyas y que, una vez resuelto, quedemos, una y otro, a la decisión del tribunal, sea cual sea. La Consulta no será barata pero tanto el costo de la misma como la conveniencia o la inconveniencia de celebrarla no constituyen ya un tema a discutirse: Cuanto hubiera querido decirse sobre esto debió decirse en su momento y bueno es que aprendamos a discutir cuando se debe.

La Consulta está ya convocada, será celebrada el domingo 15 de abril y el gasto que conlleva será irreversiblemente realizado por lo que en el momento actual ya no tiene sentido discutirlo –esfuerzo inútil– teniendo sentido, si, la discusión, pero ya no en cuanto a si convenía o no su celebración y el gasto a incurrir –caso cerrado– sino sobre los pros y los contras de acudir al tribunal o de no hacerlo, amén de que realizar la Consulta no es sino la necesaria consecuencia de lo convenido y de mandato constitucional expreso: toda solución definitiva debe someterse a la decisión de todos, en Consulta Popular. Dentro de cinco días, el 14 de enero a media noche, cerrarán las autoridades electorales el empadronamiento de ciudadanos para votar en la Consulta de tal forma que no podrán votar en ella aquellos ciudadanos que no se encuentren empadronados al concluir esta fecha.

Al cerrar este artículo –primero de varios– no puedo sino formular mis mejores votos porque la campaña para que se haga para participar en la Consulta y ejercer el voto que le corresponde a todo ciudadano que se encuentre empadronado sea una campaña más amplia y consistente que la habida para empadronarnos: la fecha ultima para hacerlo, reitero, el próximo domingo 14 de enero, día que vence el plazo a las doce de la noche –campaña que debe prepararnos para ejercer el voto con pleno conocimiento de causa– y, de igual forma formulo esos votos para que tengamos presente en todo momento sobre todo cuanto se refiera a este tema la frase del Martin Fierro que reproduzco en su íntima esencia: “Desunidos los de dentro, los devoran los de fuera.” La que se somete a nuestra consideración –y decisión– se trata de una solución definitiva puesto que una vez puesto el asunto en manos del citado tribunal quedaremos sujeto a su fallo siendo absurdo pretender que lo resuelto en sentencia pudiera someterse a la aprobación final del litigante: “Si le gusta a Usted la sentencia, cúmplala y, si no, ignórela…” ¡Por favor! Podrían darse objeciones jurídicas a la Consulta y bueno será que –si se tienen– se ejerciten: Lo que deba de decirse dígase a tiempo y a través de los mecanismos legales para hacerlo: No es este un momento para los shows, las frases a medias, ni las medias tintas.