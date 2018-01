Acisclo Valladares Molina

Anabella De Leon, le caiga a Usted bien o le caiga a Usted mal y llegue a ser en la sentencia que se dicte inocente o culpable, en tanto no se dicte sentencia en su contra, es inocente y encontrándose en prisión provisional desde hace más de un año logró que el tribunal le concediera la medida sustitutiva que se conoce como excarcelación o libertad bajo fianza, medida que le permite estar en libertad pero disponible en todo momento ante cualquier llamado que pueda hacerle el tribunal.

La prisión provisional no constituye ningún tipo de condena ni prejuzga sobre la culpabilidad o inocencia de la persona y es más, se debe tratar como inocente a quien la sufre puesto que es inocente –tal el mandato constitucional expreso– en tanto no se produzca su condena condena que, por otra parte, podría o no producirse. La prisión provisional no se trata sino de un instrumento extremo previsto por la ley y que se aplica –a vía de excepción– por dos únicas razones, una de ellas, el peligro de que la persona pudiera fugarse y, la otra, que pudiera aprovechar su libertad para obstaculizar las investigaciones que deban realizarse (ocultamiento o destrucción de pruebas, por ejemplo) y –precisamente– como medida extrema y excepcional que es, tan sólo debe aplicarse la prisión provisional si existen los peligros citados y si, además, no existe otra forma para evitarlos. La prisión provisional entre nosotros, sin embargo (no es tan sólo de ahora, sino de siempre) se ha utilizado inveteradamente con un fin absolutamente distinto delprevisto siendo este que, a través suyo, logren aparentar las autoridades una eficiencia que no tienen como que si, con la prisión provisional, hubiesen logrado la condena. Se ha dado recientemente entre nosotros un lamentable caso en el que el Ministerio Publico olvidando la función primera que le corresponde –velar por el estricto cumplimiento de las leyes– función de la que algunos de sus funcionarios reniegan, prefiriendo, por el contrario, la de esbirro precisamente, haciendo gala de esta calidad abominable, la de esbirro, impidió (haciendo uso de un recurso retardatario puesto que –al resolverse– no cambiará lo decidido) impidió, decíamos, que la sindicada pudiera hacer uso del beneficio que ya se había decidido a su favor –el de su libertad, bajo fianza– habiendo logrado, así ¡Qué Ministerio Público tan valiente! que la sindicada permaneciera detenida en la pasada noche buena. El ser humano, carece de importancia alguna y, así, la Constitución y las leyes.Titular de prensa, a gran desplegado: “MP impide que salga libre Anabella De Leon”, como que si hubiera mérito de algún tipo por entorpecer los procesos y dándose la falsa impresión –con el titular citado– de la “gran eficiencia” de la acusación: la de mantener a las personas en prisión provisional como que si se hubiera logrado su condena. Merecen titulares de prensa las condenas tal y como no debería merecer titular alguno –titular positivo– la prolongación ad eternum de la prisión provisional, violación que constituye de la Constitución y de los más elementales derechos que esta garantiza. Me permití compartir, anteriormente

–creo que aún escribía en El Periódico– que un congresista de los Estados Unidos de América se encontraba gratamente sorprendido de que tantos ex funcionarios de gobierno estuvieran guardan prisión en Guatemala, sorpresa que le dejó de ser grata cuando se enteró que estos se encontraban privados de libertad, sin condena alguna (en una prolongada y bien publicitada prisión provisional) habiendo cambiado su expresión de complacencia por una de profundo asco y repugnancia, percatado de la arbitrariedad en el uso del poder; el ser humano instrumento para evidenciar una eficiencia que no existe. Otro tanto ocurrió a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos con ocasión de su visita in loco, percatados sus integrantes del uso indebido de la prisión provisional pero –diplomáticos, al fin– pudieron disimular la expresión de asco que no pudo disimular el Congresista. Muy satisfecho debe de encontrarse el esbirro –feroz acusador– olvidado de que su función primera no es la acusación,sino velar por estricto cumplimiento de las leyes, la función que se ha olvidado y que no sólo constituye la razón de ser de la institución sino su mejor instrumento para el éxito la acusación –la no “mediática”– cuando debe ejercitarla. Amén.