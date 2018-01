Acisclo Valladares Molina

En manos de los “intérpretes” la ley puede parar diciendo cualquier

disparate, cuanto disparate se les ocurre a los “intérpretes” y, así, cuando se encontraba por vencer el periodo constitucional que se encontraba sirviendo la entonces Fiscal General de la República, Claudia Paz y Paz (periodo que habría de concluir el 18 de mayo de 2014, ni un día antes, ni uno después) empezaron los “intérpretes” a “interpretar” y a afirmar, que el periodo que se encontraba sirviendo se trataba de un periodo “personal” y que, en consecuencia, debía empezar a computarse a partir del día en que había asumido el cargo por lo que habiéndolo asumido el 9 de diciembre de 2010 no concluiría sino hasta el 9 de diciembre de 2014 (creo que hablaban incluso no del 9 sino del 8 de diciembre de 2014 ¡Vaya que abunda la ignorancia! Como que si se tratase del cómputo de una obligación mercantil. A lo que la ley dispone

–periodos constitucionales– y no periodos constitucionales personales se sumaba toda una tradición al respecto y así el periodo constitucional primero, el del Primer Fiscal General que tuvo Guatemala, periodo comprendido del 18 de mayo de 1994 al 18 de mayo de 1998 fue servido por dos Fiscales Generales, Ramsés Cuestas quien renunció sin completarlo y Héctor Hugo Pérez Aguilera, quien lo concluyera.

El periodo constitucional 18 de mayo de 1998 18 de mayo de 2002 fue servido por Adolfo González Rodas, mi querido maestro de Derecho Procesal Penal que se encuentra en plena actividad, con su juventud de siempre. El periodo constitucional 18 de mayo 2002-18 de mayo 2006 debió servirse completo por Carlos David De León Argueta pero este fue destituido del cargo habiendo completado el período constitucional que le correspondía, Juan Luis Florido. El periodo constitucional 18 de mayo 2006-18 de mayo 2010 debió servirlo completo Juan Luis Florido, designado para hacerlo tras haber concluido el período anterior pero renunció a mitad de camino habiendo debido de concluirlo José Amilcar Velásquez Zárate. El periodo constitucional 18 de mayo 2010-18 de mayo 2014 debió servirlo Conrado Reyes –ingratamente destituido– y siguió siendo servido, interinamente, por María Encarnación Mejía García de Contreras, a la espera de que se designase al Fiscal General que habría de concluirlo, lo que no ocurrió sino hasta en el mes de diciembre del mismo 2010, designada para hacerlo, Claudia Paz y Paz. El actual periodo constitucional, período que sirve Thelma Aldana, se inició el 18 de mayo de 2014 y concluye el 18 de mayo de 2018, ni un día antes, ni uno después, fecha en la que asumirá este cargo su sucesor o sucesora, designado o designada para servir el periodo 18 de mayo 2018-18 de mayo 2022.

Los “intérpretes” tienen la maña de retorcer las leyes a su sabor y antojo olvidando que las leyes sólo deben interpretarse si oscuras y, en tal caso, atenerse la “interpretación” a las reglas que la propia ley establece para hacerla. Los períodos constitucionales deben ser observados con el más estricto rigor siendo tan período constitucional el del Presidente de la República como el del Fiscal General, funcionario este último que es al Presidente, lo que la poesía al poeta, del poeta la poesía en tanto no la publique pero que , una vez publicada, se hace de todos. Muy dueño el Presidente de designar a cualquiera como Fiscal General, de entre los seis que se le propongan pero, una vez designado, queda el Fiscal General sujeto tan sólo a la ley, perteneciente ya a todos y siendo únicamente al Pueblo a quien informa: tal, su

independencia. Los Fiscales Generales han dejado en el olvido la primera de sus funciones, velar por el estricto cumplimiento de las leyes y, así, en ese relajamiento, permisivos han sido muchos de ellos en la vulneración de las fechas que rigen los períodos: Muy malo es –y debe esto erradicarse– definitivamente, puede hacerlo que no se evidencien, capacidad y celo, para predicar con el ejemplo. Los “intérpretes” vaticinaban que si no estábamos a su “interpretación”, se produciría algo así como el fin del mundo. Absurdo de absurdos que ha quedado desmentido por los hechos.