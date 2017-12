Acisclo Valladares Molina

Una responsabilidad –la del prevaricato– que persigue a los fiscales y a los jueces por el “módico” tiempo de veinte años

Graves son las tentaciones que son capaces de encandilar a la administración de justicia, tentaciones a las que muchas veces puede sucumbir –e incluso– con la mejor de las intenciones, creyendo acusadores y fiscales que lo que hacen es el bien.

Una de estas tentaciones llega a ser común en muchos de los fiscales cuando –extrajudicialmente– según ellos –erigiéndose en juzgadores– juzgando por sí y ante sí (usurpando las funciones que corresponden a los jueces) llegan al convencimiento de la culpabilidad de una persona pero, incapaces de probarla en juicio, deciden el ocultamiento o la implantación de las pruebas para que la condena se produzca conforme la apreciación extrajudicial que el fiscal haya tenido.

Por sí y ante sí, se erige el fiscal en juzgador, y condena, haciendo un uso ya tan sólo formal de los jueces –para darle validez a lo que el fiscal decidió fuera de juicio– usados así los jueces –implantada u ocultada la prueba–como simples instrumentos.

Si no se tiene el testigo, se le inventa. ¿Qué importancia tiene que el testigo no haya estado en el lugar de los hechos si, de haber estado, hubiera visto lo ocurrido –es decir– lo que el fiscal se encuentra convencido que ocurrió? Que sea falso el testimonio de un testigo que dice ver lo que no vio carece de importancia –así lo piensa el fiscal implantador– si con este se logra hacer justicia.

Otro tanto ocurre con los jueces que –para hacer justicia– atropellan el Derecho.

Se aplica la norma que no existe, o se retuerce y tergiversa la existente pero –todo esto– así lo piensa el juez prevaricador “de buena fe” para lograr hacer justicia.

Lo grave de todo lo anterior es que, por hacer el bien, se hace el mal y, si alguna vez se acierta, abierto queda el camino para los futuros desaciertos.

Si hoy se hace la implantación de pruebas y el ocultamiento de evidencias, para el bien, mañana podrá hacerse para el mal.

¿Cuál la diferencia? ¿Quién lo califica?

Hoy el atropello de las leyes –“pero tan sólo del procedimiento”, la puntita, nada más– abierto el camino para que, después, lo sea del fondo.

Atropellos de procedimiento y fondo, si hoy supuestamente para bien, el camino abierto yexpedito para que, mañana, sea para mal.

Decía una vieja sentencia de la sabiduría popular que mucho cuidado debe tener quien siembra postes de los que, después, será colgado.

Hoy, aún se festeja el atropello del procedimiento constitucional, en los casos Serrano y Espina y aquel de la jurisdicción y la competencia, en el de la tragedia de Xamán.

Se alaba que los jueces la hagan de economistas y de legisladores y que den a sus fallos el valor de que carecen –provisionales por definitivos– y que los fiscales se abstengan de llevar a juicio la evidencia que libera o de relacionar los hechos que lo hagan o que, por el contrario lleven a juicio lo que no existe, o que así lo relacionen y que para que opere una terminal se abstengan del Comiso (De todos modos operaría e incluso, mejor, en manos no comprometidas con el delito.

Que paren hidroeléctricas y que no persigan a quienes roban energía o que vean genocidio, dónde no lo hubo o que generalicen la injerencia interna y no sepan diferenciar lo que constituye petición en materia política.

Fallos y sentencias al gusto del furor mediático pero

¿Y después? Veinte años quedan por delante.