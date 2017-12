Acisclo Valladares Molina

Decíamos que cuando para aplicar la ley se atiende a laoportunidad o conveniencia se niega la existencia misma del Derecho puesto que se reduce este a lo que sea oportuno o que convenga, oportunidad y conveniencia que, por otra parte, es la que considere –subjetivamente– cada juzgador.

Atropellar el procedimiento para emitir un fallo supuestamente “justo”, constituye el principio del fin del Derecho y, así, para emitir fallos “justos” llegará, incluso, no sólo a negarse la norma sino a perpetrar graves injusticias.

¿Quién determina lo que es “justo” y cuáles sus parámetros? Dos, las opuestas concepciones.

De un lado, aquella que sostiene que la ley debe aplicarse atendiendo a las circunstancias sociológicas e históricas del momento en que se aplica –en otras palabras– atendiendo a la oportunidad y conveniencia y que constituye, decíamos, la negación misma del Derecho (Derecho, entonces, lo que sea oportuno y conveniente ¿Quién lo califica?) errada concepción que tiene su mejor expresión en esta pregunta y su respuesta ¿Qué es Derecho? Derecho es lo que mejor convenga a la revolución, en cada caso. ¡Así de claro! concepción que lleva a que los jueces se conviertan en arbitrarios legisladores e, incluso, a que sean las turbas quienes juzguen y legislen, incluidos la clac y el furor mediáticos.

Del lado opuesto, quienes pensamos que la formación de la ley puede y debe ser política, pero jamás su aplicación, aplicación que debe sujetarse al implacable silogismo: la ley, su premisa mayor; la menor, el caso concreto. Si el caso concreto encaja en la norma, cual guillotina (esta la solución del silogismo) su tajante aplicación, irrelevantes su oportunidad o conveniencia, categorías políticas que riñen con lo que debe ser juzgamiento de los jueces.

Todo el sistema que nos rige va teniendo agujeros –uno de los más graves, quizá, el de Oxec– y vale la pena que hagamos un alto en el camino ya que –quizá, incluso, con la mejor de las intenciones– nos hemos ido enredando y nos enredamos, cada día más, en una Torre de Babel: Los jueces –a poco– gobernando y legislando.

¿Por qué dudar de las buenas intenciones de aquellos jueces que para restablecer el orden constitucional no tuvieron inconveniente en quebrantar el procedimiento constitucionalmente establecido para hacerlo (Faltó el ineludible requerimiento para que pudieran conocer y pronunciarse) o que en un considerando quebrantaron la sucesión presidencial, constitucionalmente establecida (casos Serrano y Espina) o que decidieron lo que el pueblo rechazó, la eliminación del fuero militar (caso Xamán) o que se fundamentaron en lo económico y no en lo jurídico para resolver, apreciación económico política la suya sumamente discutible (caso de los salarios diferenciados) o que se inventaron la norma de expulsión de sentencias (caso Ríos Montt) o que zanjan, en amparo provisional, lo que sólo cabe en sentencia (caso del non grato) o que para hacer el bien –lo que pudo hacer con su veto el Presidente– se entrometen en la labor legislativa? ¿caso de las inaceptables reformas al Código Penal? ¿Por qué dudar de su buena fe y de sus buenas intenciones?

Es más, jamás podría dudar de ellas ni tengo razón alguna para hacerlo, buenos y excelentes los jueces, juzgadores a quienes estimo y respeto, pero me temo que lo que hoy pudiera ser para bien, mañana pudiera serlo para mal y por eso es que –a tiempo– lo prevengo. (continuará)