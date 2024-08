Accionan para evitar daños en la zona protegida de Zunil

La Corte de Constitucionalidad (CC) se abstuvo de responder la opinión consultiva planteada por el presidente Bernardo Arévalo de León, sobre la confidencialidad del pacto colectivo del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), con lo cual, consideran analistas, quedaría abierta la puerta para que el Ministerio de Educación

(Mineduc) lo haga público.

Paul Boteo, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo, consideró desafortunado que la CC no haya sido contundente, ya que los actos que son públicos deben darse a conocer a la población, “aunque cuente con una cláusula que se haya firmado con el gobierno anterior y se quería mantener en confidencialidad, no hay razón para que se respete esa firma que se dio de forma arbitraria”, explicó.

“Ante la falta de respuesta de la CC, lo más conveniente es que el Mineduc publique ese pacto, y si se quiere iniciar un proceso legal, la población tendrá claro quiénes están a favor de la corrupción”, advirtió Boteo.

Desde mayo

La opinión consultiva fue solicitada en mayo pasado debido a la secretividad del convenio entre la cartera educativa anterior y el STEG, dirigido por Joviel Acevedo.

Sin embargo, en un comunicado, la CC señaló que los asuntos sobre los que pueden ejercer control, por vía de la opinión, son la constitucionalidad de los tratados y convenios internacionales y los proyectos de ley, la constitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo alegando inconstitucionalidad; y los asuntos de su competencia, establecidos en la Constitución Política de la República.

Agregó que “en el caso particular, analizado el tema controvertido y la forma en la que se formulan las interrogantes, esta Corte establece que no es viable emitir pronunciamiento de fondo; ello, en atención a que la solución del tema sobre el que el consultante manifiesta dubitación no amerita que este Tribunal intervenga vertiendo su opinión en su condición de garante del orden constitucional y máximo intérprete de la Constitución y las leyes”.