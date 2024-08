Abre en EE.UU. la casa de la muñeca Polly Pocket para huéspedes reales

Lorenzo Castro E.

La serie ‘The Lord of the Rings: The Rings of Power’ ha entusiasmado a los seguidores de la mítica ficción porque su premisa mayor descansa en la eterna lucha entre el bien y el mal, con personajes que «tratan de encontrar su lugar en la Tierra Media», el ficticio continente donde ocurren los hechos del universo creado por el escritor británico J.R.R. Tolkien.

Así coincidieron en entrevista con EFE Cynthia Addai-Robinson e Ismael Cruz Córdova, actores de la ambiciosa producción de la plataforma Prime Video que el próximo 29 de agosto estrenará los tres primeros episodios de su segunda temporada, tras la estela de una primera que ha sido vista por más de 100 millones de espectadores, según la plataforma de streaming.

«El bien contra el mal, la vida y la muerte. Y ya sea una fantasía o solo dos personas charlando en una habitación, siempre estamos navegando por las grandes preguntas de la vida», señaló a EFE Addai-Robinson, quien en la serie encarna a la reina regente Miriel.

La estadounidense, nacida en Londres, enfatizó que esta fantasía épica resuena tal como lo hace porque es una historia atemporal. «Las historias, las esperanzas, los sueños, son todos iguales y siempre lo serán», ahondó.

«Tolkien trata de eso, de personas que tratan de encontrar su lugar en este mundo, en esta Tierra Media, y tratando de encontrarse a sí mismos entre todos estos conflictos», añadió por su parte el puertorriqueño Cruz, el elfo Arondir en la producción.

«Pero a la larga todos se dan cuenta de que no podemos hacer las cosas solos, como individuos, sino en conjunto como una comunidad», agregó.

Quizás por ello, Prime Video apostó por reflejar un mundo diverso en ‘The Lord of the Rings: The Rings of Power’ (El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder), cuya trama se desarrolla miles de años previos a los eventos de ‘El Hobbit’ y ‘El Señor de los Anillos’, durante la Segunda Edad de la Tierra Media.

La diversidad por bandera

Ambos intérpretes confiesan que aún a veces se tienen que pellizcar para confirmar que participan en esta superproducción, un «sueño convertido en realidad» y un honor, como dijo Addai-Robinson.

Cuando se estrenó la primera temporada, más de 25 millones de espectadores en todo el mundo vieron la serie en su primer día de proyección, una cifra que supuso el mayor estreno en la historia de Prime Video y además el programa de esta plataforma que más suscripciones ha generado durante su ventana de lanzamiento.

En su primer fin de semana debutó como el programa número uno en la lista general de streaming, de acuerdo a la firma medidora de audiencias Nielsen.

«Es surreal estar en una producción de este tamaño», señaló Cruz, quien destaca las diferentes locaciones en varias partes del mundo, las unidades de producción y el detalle en el vestuario y la puesta en escena.

El puertorriqueño alude al añadido, en su caso, de ser un latino en esta serie global, lo que supuso «un reto hermoso» que disfruta mucho, aunque «a veces es más reto del que debería ser».

En su momento, la participación del boricua en la piel de un elfo sorprendió a algunos seguidores de la serie cuando se estrenó la primera temporada en 2022, pero en especial desató comentarios racistas en internet ante lo que se calificó como «el primer elfo no-blanco».

Para Cruz, eso ya forma parte del pasado. «Los latinos dejamos el corazón en todo lo que hacemos y me siento superorgulloso de interpretar a Arondir», manifestó.

«Hay que dejar que el trabajo de uno hable por sí solo», remató.

Tras el estreno de los primeros tres capítulos el próximo 29 de agosto, Prime Video emitirá un nuevo capítulo cada semana hasta finalizar la temporada el próximo 3 de octubre.