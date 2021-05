Abre concurso de innovación artesanal

El acercamiento con las nuevas autoridades es clave.

El ministro de Economía, Antonio Malouf, anunció que formará parte de la comitiva que viajará a Ecuador para participar en el cambio de gobierno, el próximo lunes 24 de mayo, donde buscará negociar la inclusión de más productos con preferencias arancelarias en el acuerdo comercial que ya existe con ese país.

El funcionario recordó que en la actualidad existen importantes inversiones guatemaltecas en Ecuador y también capital ecuatoriano en el país, por lo que el acercamiento con las nuevas autoridades es clave para fortalecer aún más las relaciones comerciales entre ambas naciones.

Guatemala y Ecuador implementan desde 2013 el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica, el cual favorece con desgravación arancelaria a 593 productos. Sin embargo, ambas naciones negocian la inclusión de más mercancías con estos

beneficios. Entre los productos guatemaltecos que se requiere tengan estas preferencias arancelarias están el calzado y el ron, refirió el jefe de la cartera económica.

593

productos están favorecidos con el actual acuerdo comercial.

Balanza comercial

En 2020, la balanza comercial entre Guatemala y Ecuador fue de US $92.7 millones, de los cuales US $46.9 millones fueron exportaciones guatemaltecas y US $45.7, compras al país sudamericano. En el primer trimestre de este año, el intercambio suma US $32.7 millones, de acuerdo con el Banco de Guatemala.