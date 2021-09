ABBA, 39 años más tarde

tTodo pareciera indicar que estamos a punto de presenciar un evento, para el universo de la música internacional, sin precedentes. El grupo ABBA, integrado por el cuarteto Agnetha, Anni-Frid, Björn y Benny, presentarán un nuevo disco luego de 39 años de haberse separado. En su historia más remota hay que anotar que ABBA se formó en Estocolmo en 1972 y que alcanzó su primera notoriedad global al ganar Eurovisión dos años más tarde. El resto de esa primera etapa es historia y está refrendado por varios éxitos conformados por letras pegadizas y música plena de particularidades.

Aquellas propuestas quedaron enmarcadas, inicialmente, dentro del movimiento disco de los años setenta. Estos cantantes lograron colarse al imaginario de aquel momento a la par de los éxitos de Bee Gees, Donna Summer y otros músicos que, en nuestra adolescencia y primeras juventudes, nos hicieron bailar a los asiduos de las pistas de baile. Sus seguidores, yo entre ellos, no nos repusimos jamás de su abrupto final en 1982.

A lo largo del tiempo trascurrido desde aquel año, siguieron dando señales de vida gracias a nuevos compendios de éxitos y a otros productos que los fueron reviviendo en el imaginario de los jóvenes milenios. Entre ellos, recientemente, las dos desafortunadas películas Mamma Mía y el musical del mismo nombre, donde los intérpretes se esforzaron en berrear las canciones y atropellar las armonías características de la música del grupo sueco. A pesar de mis reflexiones y mi disgusto, se estima que al musical han acudido hasta el momento unas treinta millones de personas. Hasta 2021, antes del lanzamiento de su nuevo disco, ABBA ha recaudado por ventas cerca de 400 millones de dólares.

Voyage, así se llama el nuevo álbum, ya tiene circulando en redes desde el 2 de septiembre I still have faith in you y Don´t shut me down. Ambas piezas ya han provocado decenas de críticas positivas que auguran el éxito de este nuevo disco. Tim Rice dijo en 1991 que en su momento “fueron subestimados por los críticos serios y tratados solo como un pequeño grupo alegre de pop. Muchos todavía piensan de esa forma, pero ellos fueron mucho más” que eso. Y probablemente siga siendo así en pleno siglo XXI.

Don´t shut me down es una canción que reivindica la edad actual de los integrantes del cuarteto. Su letra, emotiva, es interpretada por un grupo que a pesar de haberse separado hace tanto tiempo guarda la frescura del sentimiento interpretativo original de la banda. Es música y poesía; ritmo y algo muy importante. No es pretenciosa ya que no abusa de la tecnología. Es honesta y, al igual que su compañera de lanzamiento, sigue siendo arte en toda la dimensión de la palabra. Que este grupo se relance al estrado nos da esperanza para una música diferente.

