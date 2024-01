Abastecen servicios con vacunas contra el Covid-19

Foto: Cortesía OEA

Su convicción democrática en la alternancia del poder y los esfuerzos llevados a cabo para garantizar unas elecciones seguras y un proceso de transición ordenado y transparente, resaltó ayer el presidente

Alejandro Giammattei durante su intervención en la sesión protocolar de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, Estados Unidos.

“Lo he dicho hasta el cansancio, al binomio electo le vamos a entregar el poder. Mi deber es cumplir con la Constitución que demanda que no me puedo quedar un segundo más del 14 de enero”, afirmó el gobernante en su alocución ante la entidad regional.

Guatemala no ha claudicado en la lucha por defender la democracia, soberanía e identidad nacional, agregó el mandatario. Además, destacó la obligación de las distintas instituciones del Estado de refrendar lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad (CC) de asegurar la alternabilidad en la

máxima magistratura del país.

#EnDirecto | Intervención del presidente @DrGiammattei durante la Sesión Protocolar del Consejo Permanente de la @OEA_oficial. https://t.co/wbtJO1S6lZ — Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) January 10, 2024

Respaldo integral

Giammattei remarcó que el año pasado se contó “con la disponibilidad presupuestaria suficiente” para celebrar los comicios, el Ministerio de Educación brindó las instalaciones para los centros de votación y se dio apoyo irrestricto de las fuerzas de seguridad a las autoridades electorales.

El jefe de Estado añadió: “Como resultado de este colosal esfuerzo, las pasadas elecciones han sido declaradas como menos violentas de la historia reciente”.

Durante mi intervención en la Sesión Protocolar del Consejo Permanente de la @OEA_oficial refrendé el compromiso de Guatemala con la consolidación de la democracia, garantizando que prevalezca el orden constitucional, la alternancia del poder y el Estado de Derecho. pic.twitter.com/6NbfGhewVR — Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) January 10, 2024

Recordó que se puso a disposición de los candidatos que pasaron a segunda vuelta los servicios de seguridad del Ejecutivo, que por ley tiene que prestar.

Sumado a ello, el Presidente refirió que el proceso de transición con las autoridades electas fue efectivo, ordenado y transparente y contó con el acompañamiento de la OEA.