¡ABAJO LOS SUPERHÉROES!

Durante la mayoría de su existencia, los superhéroes del cómic han sido presentados como baluartes de las más puras virtudes de la humanidad. Pero, ¿qué pasa cuando no es más que una fachada, y estos seres casi omnipotentes han sido corrompidos por su alto estatus, haciéndolos egoístas, viles y sin el menor aprecio por la vida humana?

Tal es la premisa planteada por The Boys, serie televisiva producida por la plataforma de streaming Amazon Prime, y que este mes estrenó nuevos episodios de su segunda temporada. La serie es una adaptación del cómic homónimo creado por el escritor Garth Ennis y el dibujante Darick Robertson, y publicado en 2006. Originalmente The Boys fue lanzado por Wildstorm/DC Comics, pero fue cancelado al poco tiempo por su fuerte temática contra los héroes. La serie fue publicada por Dynamite Entertainment hasta su conclusión, en 2012.

El mundo del cómic y de la serie televisiva es muy parecido al nuestro, con la importante diferencia de que los superhéroes existen. A primera vista, estos héroes parecen ser una versión de la Justice League, con un Superman (Homelander), una Wonder Woman (Queen Maeve), un Batman (Black Noir), un Flash (A-Train), un Green Lantern (Lamplighter) y un Aquaman (The Deep). A esto agregamos un hombre invisible (Translucent). Este equipo, conocido como The Seven, es financiado por la oscura multinacional Vought, que además maneja las relaciones públicas y las lucrativas oportunidades promocionales del grupo.

Pero estos superhéroes no son lo que aparentan, pues en lo privado son lo opuesto a sus fachadas públicas. Algunos son adictos a sustancias, otros son agresores sexuales; la mayoría son arrogantes y corruptos. Hasta aquí, no muy diferentes a los actores y a los atletas profesionales, ¿verdad? Pero recordemos que estos no son seres humanos normales, pues cada uno tiene el poder destructivo de una bomba, y suelen ejercerlo a la menor provocación. Su descuidado proceder ha cobrado las vidas de numerosos inocentes, y tan solo gracias al descomunal aparato mediático de Vought se han podido ocultar los cuantiosos yerros del equipo.

La historia es narrada a través de dos personajes: Starlight, la nueva integrante de The Seven, y Hughie, quien perdió a su novia por culpa de un superhéroe. Mientras que una descubre el lado oscuro de la fama, el otro busca venganza integrándose a The Boys, un equipo clandestino que busca frenar a los superhéroes y revelar los oscuros secretos de Vought. Desde estas dos perspectivas, Ennis y Robertson presentan con lujo de detalles la tragedia que puede ser vivir en un mundo con seres superpoderosos.