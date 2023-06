A trabajar unidos

Sala de Prensa

El economista, escritor y consultor internacional, Sebastián Edwards, presentó su nuevo libro The Chile Project: The story of the Chicago boys and the downfall of the Neoliberalism, en un seminario organizado por el Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad del Desarrollo, Faro UDD.

La actividad contó además con un panel de conversación moderado por la periodista y escritora Loreto Daza e integrado por Sofía Correa, historiadora y doctora en Oxford; Klaus Schmidt-Hebbel, profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios UDD; Carlos Ruiz, académico de la Universidad de Santiago de Chile; y Cristián Larroulet, profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios UDD.

El rector de la Universidad del Desarrollo, Federico Valdés, dio inicio a la actividad donde resaltó lo importante que es generar estas instancias de conversación y discusión de ideas sobre el progreso y futuro de Chile.

El libro trata sobre cómo Chile se convirtió en la cuna del experimento de libre mercado.

A sus palabras se sumaron las del prorrector y director ejecutivo de Faro UDD, Ernesto Silva, quien destacó que este seminario “genera un espacio de conversación y debate único donde distintas miradas podrán recorrer lo que ha sido la historia de las ideas en Chile y su proyección hacia el futuro”. El libro trata sobre cómo Chile se convirtió en la cuna del experimento de libre mercado más radical del mundo y qué sugiere su caída sobre el destino del neoliberalismo en todo el mundo.

Bajo este contexto, Sebastián Edwards comentó que tras el estallido social ocurrido el año 2019 comenzó a escribir unos capítulos para un libro que iba a llamarse La Paradoja de Chile, pero se dio cuenta que para escribir sobre lo que estaba pasando en el país en ese momento, había que remontarse más atrás en la historia y fue así como llegó a The Chicago boys and the downfall of the Neoliberalism.

Edwards comentó que “el neoliberalismo empieza con la llegada de José Piñera al gobierno”. Luego, los panelistas comentaron sobre el aporte del libro y también manifestaron su propia visión del neoliberalismo. Continuará..