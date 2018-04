A propósito del Referendo

La consulta popular para buscar resolver la disputa territorial que Guatemalaha sostenido con Belice por más de 200 años, es un hecho sumamente importante en la búsqueda de una resolución definitiva al conflicto. Sin embargo, más allá del tema histórico-político, poco se ha hablado de la importancia de las relaciones comerciales que sostienen ambos países. Y es que no es para menos, Guatemala representa para Belice su quinto principal proveedor a nivel mundial (solamente detrás de Estados Unidos, México, China y Curacao), vendiéndole anualmente hasta US $76 millones en productos tan diversos como plásticos, abonos, vehículos, cemento, gas propano, entre otros. En total, más de mil 100 productos guatemaltecos ingresan a Belice, que representan el 7 % del total de lo que compra este país a todo el mundo. De igual forma, entre los 10 principales países receptores de productos beliceños se ubica Guatemala, quien importa desde la aduana Melchor de Mencos más de US $5.7 millones, cifra que ha ido en aumento en los últimos años. De hecho, estas importaciones aumentaron 40 % en el último año, afianzando cada vez más la relación comercial bilateral.

El modelo gravitacional del comercio internacional establece que una de las razones principales por las que un país comercializa con otro es por su proximidad, y ambos países lo han comprendido claramente. El establecimiento de un Acuerdo de Alcance Parcial en 2010 es prueba de ello. Es por ello que la participación en la consulta popular y, en general, la resolución del diferendo territorial entre ambos países tiene una trascendencia más allá del ámbito político. Darle término a esta disputa permitirá, también, impulsar este creciente entorno comercial y que las empresas exportadoras guatemaltecas puedan explorar más y mejores oportunidades para suplir las demandas de este país vecino.