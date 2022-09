A bailar con Romeo Santos y su Fórmula Vol. 3

Foto: Cortesía David Lepe

Durante los noventa fui un fiel fanático de Saturday Night Live (SNL), ese programa de sketches cómicos y variedad que aún se transmite los sábados en la noche por NBC.

Algunos pensarán que solo un nerdo sin vida social decide pasar las veladas sabatinas de su juventud en casa, viendo televisión, en vez de estar en la rumba. Y pues, puede ser verdad. Sin carro ni trabajo, tal vez solamente un concierto de rock me sacaba de mi cueva en esos días.

Lo cierto es que tuve la dicha de ver, en vivo, algunos de los mejores chistes y gags de comediantes que se convirtieron en figuras importantes del entretenimiento y el stand-up en el mundo. Me refiero a Chris Rock, Adam Sandler, Norm Macdonald, Tina Fey, Mike Myers, Will Ferrell, Conan O’Brien y Jimmy Fallon, entre otros.

Dana Carvey y David Spade también son parte de este peculiar y lujoso listado. Esta talentosa pareja lanzó este año su podcast Fly on the Wall, cuya premisa es conversar con comediantes y escritores de esa época de SNL, y figuras de Hollywood que participaron como invitados del programa.

De una manera divertida, y por momentos desordenada, Dana (con sus afamadas impresiones de Barack Obama y Paul McCartney) y David (príncipe del sarcasmo) comparten recuerdos y algunos secretos de las grabaciones de SNL, y también aprovechan para hablar de otros temas de carácter más serio.

En el primer episodio, Chris Rock relata que cuando era niño era víctima de bullying por ser pequeño y delgado, hasta que un día perdió el control y enfrentó a su agresor, a quien golpeó tan fuerte que él mismo lo considera un ataque y no una defensa. Desde ese día, Chris no volvió a enfrentar físicamente a otro ser humano. Lo curioso es que ese episodio se publicó semanas antes del incidente de la bofetada de Will Smith durante la gala de los Óscar de este año.

Bob Odenkirk, quien ahora está de moda por protagonizar la maravillosa serie Better Call Saul, fue escritor en SNL y también es invitado en Fly on the Wall. Él recuerda el histórico sketch Motivational Speaker, en el cual Chris Farley brinda una aparatosa charla motivacional a una familia. Una delicia de comedia física. “Ese sketch es lo mejor que he escrito en mi vida, pero la actuación de Farley es la razón de su éxito”, admite Bob.

Junto con Jon Lovitz, David y Dana comentan que llegaron a ser tan exitosos en esa época que, a veces, el elenco gozaba de más fama que el actor de cine o televisión invitado.

Y Fallon relata que durante el legendario sketch More Cowbell, en el cual actuó Christopher Walken, el estudio literalmente se sacudió por la risa y los movimientos del público. Eso confirma mi idea: ¡Todos necesitamos más cowbell, baby!

Estas y otras anécdotas han sido lo que más me ha gustado de Fly on the Wall, que se puede escuchar en Spotify, Apple Podcasts y Audacy.

Algunos de los actores de Hollywood invitados al podcast durante esta primera temporada son: Tom Hanks, Rob Lowe, Johnny Knoxville, Judd Appatow, Ben Stiller, Drew Barrymore, Jeff Golblum y Mike Judge.

A estos se les unen comediantes de SNL como Maya Rudolph, Molly Shannon, Bill Hader, Rob Schneider, Robert Smigel, Martin Short, Dennis Miller y Tim Meadows. Si eres admirador de SNL o te gusta el stand-up, este podcast es para ti.