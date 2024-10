Ministerio de Salud comunica que medicamento HEMOBEX no esta autorizado en Guatemala

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, comunica a la población que el medicamento HEMOBEX® no se encuentra autorizado en Guatemala por lo que El Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines a través del Programa Nacional de Farmacovigilancia, emite las siguientes recomendaciones:

No adquirir el medicamento HEMOBEX® en ningún establecimiento o por ninguna otra vía de comercialización y en ninguna de sus presentaciones, ya que al no contar con la autorización correspondiente, no se asegura su seguridad, calidad y eficacia, por lo que podría causar serios daños a la salud.

Si ha utilizado el producto y ha sufrido alguna reacción adversa, se recomienda acudir con personal médico de forma inmediata y realizar la notificación al Programa Nacional de Farmacovigilancia del Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines, para el seguimiento correspondiente, a través del siguiente enlace: www.notificacentroamerica.net o a través del correo: [email protected]

El Ministerio de Salud Pública y Asistenica Social se encuentra realizando la investigación y las acciones necesarias para proteger la salud de la población guatemalteca.