264 626 familias protegen la biodiversidad del país

El país promovió la oferta exportable de frutas y vegetales en la Fruit Logística, que se llevó a cabo este año en Berlín, Alemania, con el objetivo de incrementar las ventas a la Unión Europea.

Una delegación de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) presentó durante tres días “productos como arveja china, arveja dulce, ejote francés, minivegetales, zanahorias de colores, lima persa y deshidratada, rambután, aguacate, camote, malanga, yuca, plátano y chayote”, informó la citada asociación por medio de un comunicado de prensa.

A la actividad asistieron más de 40 mil visitantes de 132 países. La mayoría tiene posiciones de liderazgo y gerencia y al menos el 85 por ciento posee cargos con poder de decisión relacionados con adquisiciones y compras.

Según la Unidad de Inteligencia de Mercados de Agexport, a diciembre de 2022, entre los productos que más exportó Guatemala hacia Europa está el plátano (US $48 934 491), seguido de guisantes, arvejas y chícharos (US $12 672 009), nueces de macadamia (US $5 400 804), aguacate (US $5 205 667), así como frambuesas, zarzamoras y moras (US $3 247 503).

En los últimos dos años, el estilo de vida de los europeos ha tenido un cambio significativo y se ha impulsado más a que los consumidores se inclinen hacia una alimentación sana y sostenible, se indicó.

“Esta es una gran oportunidad para el sector agrícola guatemalteco, ya que el mercado europeo toma su elección principalmente bajo tres factores que son el interés en nuevos sabores, atención a la salud y mejoras en el embalaje para su transporte”, concluyó Agexport.